Seis futbolistas del Sevilla prolongan la temporada con sus selecciones

El club español recuerda en un informe que ese calendario arranca este mismo martes con la primera semifinal de la 'Unity Cup', un torneo amistoso anual que suele disputarse en Inglaterra y que en 2026 se juega en The Valley, el estadio del Charlton Athletic, en Londres.

Allí, la Nigeria de Akor Adams buscará su puesto en la final ante Zimbabue y, de lograrlo, el sábado se medirían al ganador del India-Jamaica, mientras que, si pierden, buscarían el tercer puesto ese mismo día.

Este combinado africano, que se ausentará de su primera cita mundialista desde Italia 90, jugará con dos selecciones europeas antes de las vacaciones. El miércoles 3 de junio con Polonia en Varsovia y el miércoles 10 ante Portugal en Leiria.

Para este domingo 31 se ha fijado el primer ensayo de la Suiza de Sow y Vargas, que afrontará un grupo mundialista con Catar, Bosnia-Herzegovina y Canadá. Ese primer amistoso les medirá a Jordania en la ciudad suiza de Sankt-Gallen y, ya en tierras estadounidenses, el sábado 6 de junio se enfrentarán a Australia en San Diego.

La Noruega de Nyland, que afronta su primer Mundial desde Francia 98 y que se medirá en la fase de grupos a Irak, Senegal y Francia, disputará un amistoso en Oslo ante Suecia y, como en el caso de Suiza, la preparación terminará ya en Estados Unidos, con un partido en Nueva Jersey ante Marruecos el domingo 7 de junio.

También habrá amistosos para otros dos sevillistas que no disputarán el Mundial, con el griego Odysseas Vlachodimos, que viajará a Solna para jugar ante Suecia el jueves 4 de junio y cerrará el programa el domingo 7 ante Italia en Heraclión (Grecia).

La Chile capitaneada por el sevillista Gabriel Suazo, por su parte, acabará el ejercicio con dos amistosos en la península ibérica, el del sábado 6 de junio ante Portugal en el Estadio Nacional y, tres días más tarde, el martes 9, ante la República Democrática del Congo en el Municipal de la localidad de La Línea de la Concepción (sur).