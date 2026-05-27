Claudia Pina, mejor jugadora del mes de mayo y máxima goleadora de la Liga F

La atacante del conjunto azulgrana se impuso a otras seis candidatas: Caroline Weir (Real Madrid), Vilde Boe Risa (Atlético de Madrid), Claire Lavogez (Real Sociedad), Ainhoa Marín (Deportivo Abanca), Laura Camino (Eibar) e Isina Corte (DUX Logroño).

Claudia Pina disputó durante el mes de mayo 117 minutos en dos partidos, en los que marcó tres goles, un doblete ante el Levante (5-0) y otro tanto frente al Costa Adeje Tenerife (1-3).

En la presente liga suma veinte goles y cinco asistencias repartidos en 1.440 minutos en veintiséis encuentros ligueros, además de ser la máxima goleadora de la competición.

La jugadora española, que ya ganó este premio en el mes de noviembre, se une a; Luany (Atlético de Madrid) en septiembre, a Edna Imade (Real Sociedad) en octubre, Ewa Pajor (Barcelona) en diciembre, Athenea del Castillo (Real Madrid) en enero, Lucía Moral ‘WIFI’ (Sevilla) en febrero, Amaiur Sarriegi (Atlético de Madrid) en marzo y Natalia Ramos (Costa Adeje Tenerife) en abril.

Pina, fue clave para que las azulgranas lograran la Copa de la Reina, con su gol en la final, y la Liga de Campeones conquistando así el segundo palmarés de títulos de su historia.