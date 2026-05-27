Cruzeiro depende de sí mismo para pasar a octavos frente a un Barcelona ya eliminado

Cruzeiro, que va segundo del Grupo D con ocho puntos, tiene la clasificación garantizada si gana al Barcelona, así como posibilidades de acabar primero según el resultado del partido entre el Universidad Católica chileno y el Boca Juniors argentino.

En caso de que el equipo de Belo Horizonte empate o pierda, su pase a octavos dependerá de la actuación de Boca Juniors, que va tercero con siete puntos.

Por ahora, el conjunto comandado por el portugués Artur Jorge recibe como claro favorito al Barcelona en el estadio Mineirão a las 19.00 (22.00 GMT), tras haber encajado apenas una derrota durante la fase de grupos y haberse impuesto el rival ecuatoriano por 0-1 en el partido de ida.

Además, Cruzeiro está con los ánimos altos después de vencer al Chapecoense por 2-1 en su última disputa en la liga brasileña, donde se encuentra en novena posición de la tabla.

El delantero Kaio Jorge no participó en el entrenamiento del martes por problemas gastrointestinales, pero se espera que sí entre a campo frente al Barcelona.

Del otro lado, los ecuatorianos llegan a Belo Horizonte sin nada que perder ni ganar, a la cola del grupo con apenas tres puntos.

El Barcelona no podrá contar con su mayor goleador, Darío Benedetto, quien sufrió una lesión en el muslo derecho en el partido de la Libertadores de la semana pasada, ni tampoco con el centrocampista Jefferson Intriago y el defensa Jhonnier Chalá, también lesionados.

Pese a estos contratiempos, el equipo comandado por el venezolano César Farías ganó su último partido de liga frente al Delfín por 2-1, lo que les valió escalar a la tercera posición de la tabla en el torneo doméstico.