Dos detenidos tras enfrentamiento entre aficionados rayistas e ingleses en Leipzig

La Policía de Leipzig, que vela, con el apoyo de agentes antidisturbios, por la seguridad de la final de la Liga Conferencia que se disputarán ambos clubes esta noche en el Red Bull Arena, ha informado este miércoles en un comunicado que alrededor de las 20.00 de ayer "unos 300 aficionados considerados de riesgo del Rayo Vallecano" se desplazaban juntos por el centro de la ciudad.

De acuerdo con la misma fuente, a la altura de la terraza del restaurante Leo's Brasserie, "se produjeron de forma repentina enfrentamientos con aficionados ingleses que se encontraban sentados en las terrazas de los restaurantes Leo’s Brasserie y Dhillons".

Según la Policía, "ambos grupos se lanzaron mutuamente botellas, vasos de cerveza y mobiliario de los restaurantes".

También se produjeron agresiones físicas directas y los agentes desplegados en el lugar intervinieron de inmediato entre ambos grupos para separarlos.

Durante el operativo, "efectivos policiales fueron atacados por aficionados de ambos bandos", principalmente mediante lanzamiento de objetos, señaló la Policía de Leipzig.

El relato policial indica que las medidas policiales surtieron efecto rápidamente y "la situación se calmó", aunque no fue posible localizar de inmediato a todos los implicados en los altercados.

Así, un grupo de aficionados de riesgo del Crystal Palace se desplazó hasta la zona del bar Pinguin Eisbar. Allí, "unas 60 personas provocaron a aficionados españoles que pasaban por la zona".

Poco después fueron rodeadas por agentes de la policía federal.

"Debido a los disturbios, se iniciaron diligencias por la sospecha inicial de alteración grave del orden público", explicó la Policía.

Todos los implicados identificados -y entretanto considerados sospechosos- fueron registrados, identificados y sometidos a procedimientos de reconocimiento policial.

En total, más de 320 aficionados estuvieron implicados en las medidas policiales y dos personas fueron detenidas.

Dos agentes, uno de la policía federal y otro de la policía regional, resultaron levemente heridos durante el operativo, aunque pudieron continuar prestando servicio.

Las actuaciones de los agentes concluyeron ya de madrugada, sobre las 03.15 hora local.

Por lo demás, según la Policía de Leipzig, en la zona del mercado de la ciudad, el la fiesta de los aficionados "transcurrió de forma pacífica durante toda la jornada", con alrededor de 2.000 aficionados de ambos grupos dentro y en los alrededores de la zona.

La Policía permaneció en el lugar hasta pasada la medianoche y colaboró con agentes procedentes de Inglaterra y España cuando surgió algún problema, según el comunicado.

Al cierre de un establecimiento en la plaza del mercado, unas 300 personas se negaban a abandonar el local, citó la Policía de Leipzig como ejemplo, aunque tras una intervención verbal de policías ingleses, la situación se calmó rápidamente.