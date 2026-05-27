Fútbol Internacional
27 de mayo de 2026 a la - 12:05

El presidente del Oporto asegura que no hubo contactos del Barça por Kiwior

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Lisboa, 27 may (EFE).- El presidente del Oporto, André Villas-Boas, aseguró este miércoles que no hubo ningún contacto por parte del Barcelona para negociar el fichaje de Jakub Kiwior, después de que el interés del club azulgrana por el central polaco haya sido noticia tanto en Portugal como en España.

Por EFE

"Me sorprendió mucho ver las noticias y tengo que desmentirlas. No hablo con Deco (director deportivo del Barça y exjugador del Oporto) desde hace tres meses, nunca me llamó para hablar sobre el asunto Kiwior", afirmó Villas-Boas a la prensa en un evento en Lisboa.

El presidente de los 'dragones' también destacó la temporada del internacional polaco, "un gran jugador que entró directamente en el once del año" y que su club "le robó a la Premier League", donde militaba en el Arsenal de Mikel Arteta.

Jakub Kiwior, de 26 años, llegó al Oporto a principios del curso en calidad de cedido y ayudó a los blanquiazules a conquistar la Liga Portugal y a terminar con la defensa menos goleada de la competición.

A principios de mayo, el campeón luso activó la cláusula de compra prevista en el acuerdo y fichó a Kiwior hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 70 millones de euros.