El presidente del Oporto asegura que no hubo contactos del Barça por Kiwior

"Me sorprendió mucho ver las noticias y tengo que desmentirlas. No hablo con Deco (director deportivo del Barça y exjugador del Oporto) desde hace tres meses, nunca me llamó para hablar sobre el asunto Kiwior", afirmó Villas-Boas a la prensa en un evento en Lisboa.

El presidente de los 'dragones' también destacó la temporada del internacional polaco, "un gran jugador que entró directamente en el once del año" y que su club "le robó a la Premier League", donde militaba en el Arsenal de Mikel Arteta.

Jakub Kiwior, de 26 años, llegó al Oporto a principios del curso en calidad de cedido y ayudó a los blanquiazules a conquistar la Liga Portugal y a terminar con la defensa menos goleada de la competición.

A principios de mayo, el campeón luso activó la cláusula de compra prevista en el acuerdo y fichó a Kiwior hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 70 millones de euros.