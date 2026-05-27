El Rosario Central, comandado por Di María, visita al 'Patón' Bauza en Quito

En 2021, los familiares de Bauza anunciaron su retirada de las actividades futbolísticas tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal.

La delegación que llegó hasta la vivienda de Bauza estuvo comandada por el atacante Ángel Di María, otra de las grandes figuras del Rosario Central y del fútbol argentino.

"Qué hermoso verte, 'Patón'. Tras nuestra llegada a Ecuador nos abrió las puertas de su casa y, junto a su familia, compartimos un momento muy especial. Le llevamos la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central", publicó Rosario Central en sus redes sociales.

Además del inmenso amor de la familia de Rosario Central, Bauza ha recibiendo el amor y gratitud de los fanáticos de Liga Deportiva Universitaria de Quito, al que le otorgó como técnico el histórico título de la Copa Libertadores de 2008.

Bauza, de 68 años, vive rodeado del amor y cuidados de su esposa Maritza Gallardo, de su hijo Maximiliano y de otros familiares.

Bauza, exmundialista de 1990 con la selección de Argentina, ganó como técnico la Libertadores de 2008 con Liga de Quito, también la conquistó con Rosario Central en 2014, y fue campeón de la Recopa Sudamericana de 2010 con el también club argentino, Quilmes.