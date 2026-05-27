Vinícius explica los dos años en blanco del Real Madrid: "Faltan jugadores experimentados"

En una entrevista al canal CazéTV divulgada íntegramente esta madrugada, el atacante de la Canarinha también reafirmó su intención de renovar su contrato con la disciplina merengue, que termina el 30 de junio de 2027.

Vinícius se concentró este miércoles con su selección, en Teresópolis, en la región serrana de Río de Janeiro, después de una temporada sin títulos en el Real Madrid, la segunda consecutiva sin trofeos de entidad.

En este contexto, el 7 dio sus claves sobre este nuevo fracaso de su equipo. En primer lugar, aludió a las derrotas inesperadas en el estadio Santiago Bernabéu.

"Acabamos fallando en partidos en los que no podíamos fallar, no se pueden perder partidos en casa. Y en los partidos que tienes que empatar, pierdes, y vas perdiendo puntos, la distancia va aumentando y el otro equipo (por el Barcelona en la Liga) va ganando confianza" expresó.

También achacó el bache en la salida de Carlo Ancelotti, ahora al frente de Brasil, y "el cambio de entrenadores" de este último año, primero con Xabi Alonso y luego con Álvaro Arbeloa.

Igualmente, mencionó la llegada de nuevos compañeros que ocuparon el lugar de otros que tenían más experiencia.

"Ya no tenemos tantos jugadores experimentados como en las últimas temporadas, como Nacho, Carvajal jugaba más, Luka Modric, Toni (Kroos). Son jugadores que marcan mucho la diferencia", explicó.

"Ahora estamos yo, Bellingham, Fede (Valverde), que tenemos mucha experiencia, pero a nivel de vestuario no tenemos tantos años como para cargar ese bagaje, pero vamos aprendiendo. La próxima temporada seremos mejores, más compactos y vamos a cambiar esa historia", añadió.

Sobre su relación con Kylian Mbappé, desmintió los rumores sobre supuestos roces con el atacante francés en el vestuario y dijo que "siempre" intentan estar juntos fuera del campo.

"Siempre tuve una buena relación con él. Le mandé muchos mensajes para que viniera a jugar aquí. Todavía no hemos conseguido jugar como queremos y ganar los títulos que queremos, pero en un futuro bien próximo vamos a revertir la situación", insistió.

Vini se refirió a Mbappé como un jugador "legendario", de "talla mundial", y se mostró convencido de que "marcará una época en el Real Madrid".

"Ya la está marcando", se corrigió.

El exjugador del Flamengo también comentó el proceso de negociación con el Real Madrid para renovar su contrato e insistió en que "nunca" se ha imaginado fuera del club.

"Es el club de mis sueños (...) Quiero seguir aquí toda mi vida y no tengo prisa en renovar. Hasta 2027 tengo mucho que hablar con el Real Madrid, y el Real Madrid tiene mucho que hablar con nosotros. El Madrid está tranquilo y yo estoy tranquilo. El presidente (Florentino Pérez) confía en mí y yo en él; es solo esperar", aseguró.

No obstante, sí manifestó su intención de volver un día al Flamengo, el equipo de Río de Janeiro donde se formó.

"No ahora, pero tampoco voy a volver tan viejo. Añoro el Flamengo. Tengo que ganar la Libertadores con el Flamengo", manifestó.