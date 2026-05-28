Ancelotti y Scolari intercambian ideas en el entrenamiento de la selección brasileña

'Felipão', que dirigió a su selección en la Copa del Mundo de Corea y Japón, fue el invitado sorpresa en la práctica del combinado 'verdeamarelo', concentrado desde el miércoles en la localidad de Teresópolis, en la región montañosa de Río de Janeiro.

El también exseleccionador de Portugal gesticuló bastante durante su breve encuentro con Ancelotti, vestido este con el uniforme de Brasil y una gorra amarilla.

Ambos conversaron a pocos metros de los jugadores, que realizaron ejercicios de calentamiento y jugaron en campo reducido durante los quince minutos del entrenamiento abiertos a los medios de comunicación.

En esta segunda práctica en la Granja Comary, donde está situado el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tampoco participó Neymar, quien ya se perdió la primera sesión del miércoles.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, informó este jueves que el 10 sufre una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas.

El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) se perderá seguro los dos amistosos preparatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Panamá y Egipto.

Y es seria duda para el debut en el Grupo C contra Marruecos, el próximo 13 de junio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sí volvió a ejercitarse con el resto de sus compañeros Danilo, zaguero del Flamengo, que el miércoles estuvo en el gimnasio junto con Neymar.

En Teresópolis ya están concentrados 23 de los 26 convocados por Ancelotti. Los tres que faltan son: Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, que el sábado jugarán la final de la Champions League con el París Saint-Germain y el Arsenal.