Aplausos y ánimos para Íñigo Pérez en la vuelta del Rayo Vallecano a Madrid

Madrid, 28 may (EFE).- La expedición del Rayo Vallecano, con su entrenador, Íñigo Pérez, al frente, fue recibida este jueves entre aplausos y gritos de ánimo de un reducido número de aficionados que les esperaba en la Terminal 2 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras la derrota en la final de la Liga Conferencia de fútbol por 1-0 ante el Crystal Palace inglés.