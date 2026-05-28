Fútbol Internacional
28 de mayo de 2026 a la - 07:35

Detenido el presidente del Kosice eslovaco por supuesto delito económico

Imagen sin descripción

Praga, 28 may (EFE).- La Policía eslovaca detuvo este jueves a Dusan Trnka, presidente del FC Kosice de la primera división eslovaca, en una operación que los medios locales indican no tiene que ver con el fútbol sino con sus actividades empresariales.

Por EFE

Según la cadena privada TV JOJ, el arresto tuvo lugar durante una redada en el domicilio de Trnka y de otros dos funcionarios del club en la misma localidad de Beniakovce, cerca de Kosice, en el este de Eslovaquia.

Los agentes armados e investigadores criminales tuvieron que forzar su entrada en la casa de Trnka, rompiendo las ventas para acceder al inmueble, y también detuvieron a la esposa del directivo.

El Kosice acabó octavo en la liga y ahora disputa la fase para la permanencia en la máxima categoría.