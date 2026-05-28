Detenido el presidente del Kosice eslovaco por supuesto delito económico

Según la cadena privada TV JOJ, el arresto tuvo lugar durante una redada en el domicilio de Trnka y de otros dos funcionarios del club en la misma localidad de Beniakovce, cerca de Kosice, en el este de Eslovaquia.

Los agentes armados e investigadores criminales tuvieron que forzar su entrada en la casa de Trnka, rompiendo las ventas para acceder al inmueble, y también detuvieron a la esposa del directivo.

El Kosice acabó octavo en la liga y ahora disputa la fase para la permanencia en la máxima categoría.