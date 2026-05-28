Diecisiete 'extranjeros' lideran la nómina de Bolivia para amistosos con Escocia y Argelia

En el listado difundido por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) están dos jugadores que militan en clubes españoles, el defensor Lucas Macazaga, del Leganés B, y el centrocampista Óscar López, del Mallorca.

También fue incluido el goleador de la Verde, Miguel Terceros, del Santos brasileño, y su compañero en ese equipo, Marcelo Torrez, además de los zagueros Yomar Rocha y Roberto Carlos Fernández, ambos del Akron Tolyatti ruso.

Desde el Wydad Casablanca marroquí fueron llamados el centrocampista Ramiro Vaca y el atacante Moisés Paniagua y también fueron convocados los guardametas Guillermo Viscarra, del Alianza Lima peruano, y Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers uruguayo.

Además, la nómina incluye a Diego Medina, del CSKA 1948 Sofia búlgaro; al capitán de la Verde Luis Haquín, del Al-Ta árabe; a Gabriel Villamil, de la Liga de Quito y a Diego Arroyo, del Shakhtar Donetsk ucraniano, entre otros.

De los clubes locales, el Bolívar es el que tiene más convocados, con cuatro futbolistas, incluido el experimentado guardameta Carlos Lampe, mientras que el Always Ready aporta con tres jugadores, el Blooming con dos y el Aurora y Oriente Petrolero con uno cada uno.

La Verde se enfrentará el 6 de junio en un partido amistoso con Escocia en Harrison, Nueva Jersey, y cuatro días después viajará a Kansas para medirse con Argelia.

Bolivia quedó a un paso de volver a un Mundial de fútbol después de más de tres décadas, al haber alcanzado la repesca en las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026.

En el torneo hexagonal clasificatorio que se jugó en marzo en México, la selección boliviana venció a Surinam por 2-1, pero cayó en la final por 2-1 ante Irak.

Estos son los 28 jugadores convocados por Villegas para ambos amistosos:

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Carlos Lampe (Bolívar) y Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU).

Defensores: Yomar Rocha (Akron Tolyatti-RUS), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS), Diego Medina (CSKA 1948 Sofia-BUL), Lucas Macazaga (Leganés B-ESP), Dieguito Rodríguez (Always Ready), Marcelo Torrez (Santos-BRA), Luis Haquín (Al-Tai-ARA), Efraín Morales (CF Montréal-EUA), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR) y Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX).

Mediocampistas: Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Óscar López (Mallorca B-ESP), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca-MAR) y Moisés Villarroel (Blooming).

Delanteros: Miguel Terceros (Santos-BRA), Jesús Maraude (Always Ready), Leonardo Viviani (Aurora), Guilmar Centella (Blooming), Nabil Nacif (Oriente Petrolero), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca-MAR) y Daniel Ribera (Talleres de Córdoba-ARG).