Ángel Correa, triste por su ausencia en el Mundial, pero apoyará con todo a Argentina

"El Mundial, es una tristeza que no puedo estar. No sé por qué. Eso lo debería decir el entrenador. Desde que llegué a Tigres sentí que competí y rendí al máximo, si él decidió que no tenía que estar en el Mundial es porque hay otros chicos que son muy buenos, yo como argentino voy a alentar a todos", aseveró el artillero.

Correa habló de su sentir luego de no aparecer en la lista de los 26 elegidos por el seleccionador Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026 en la que Argentina intentará repetir como monarca, luego del título obtenido en el 2022, del que Ángel fue parte.

Correa habló en la previa de la final de la Copa de Campeones de la Concacaf en la que los Tigres UANL visitarán este sábado al Toluca, partido que se disputará en el estadio Nemesio Díez de esta ciudad, que se encuentra a poco más de 2.600 metros sobre el nivel del mar.

El delantero señaló que se sobrepone al momento amargo de no ser llamado para la justa mundialista ante la oportunidad de disputar un título internacional que abre la puerta a su equipo para jugar el Mundial de Clubes.

"Soy un afortunado del fútbol y la vida que me ha permitido vivir estos momentos. Empecé con 18 años en Argentina con San Lorenzo, luego jugué con el Atléticode Madrid y con mi selección. Soy un afortunado de la vida de poder experimentar todo esto", subrayó.

El nacido en Rosario hace 31 años, se mostró orgulloso de los títulos internacionales que obtuvo a lo largo de su carrera, entre los que se cuenta la Copa Libertadores de América, con San Lorenzo; la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid, a nivel de equipos; además de la Copa América y el Mundial con su selección.

"Decidí, junto con mi familia, salir de la zona de confort que tenía en el Atlético, que es un club al que amo. Decidimos venir a Tigres, un equipo que sabe jugar finales. La verdad estoy muy ilusionado por ayudar a Tigres a que gane este título internacional", puntualizó.

Los Tigres buscarán levantar su segundo campeonato de la Concacaf en la historia. El duelo de este sábado será su quinta final.

Ganaron la que disputaron en el 2020 y perdieron las de las ediciones de 2016, 2017 y 2019.