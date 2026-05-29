Budapest recibe a los aficionados de la final con un festival y precios descontrolados

Hinchas ingleses y franceses llenan ya desde este viernes los bares del centro de la ciudad a pesar de que, tal y como destaca la prensa local, muchos de ellos han tenido que pagar 4 ó 5 veces más de lo habitual por su alojamiento.

En las cercanías del Puskás Aréna los precios por una habitación ascendieron hasta más de mil euros y el portal económico Vilaggazdaság ha encontrado ofertas de pisos por hasta 45.000 euros por el fin de semana.

Pese a ello, el numero de reservas hoteleras para la noche del sábado al domingo supera en un 263 % el registrado en la misma fecha del año pasado, informa portfolio.hu.

Para decenas de miles sin entradas al estadio -con una capacidad de 67.000 personas- el Ayuntamiento ha instalado 'zonas de fans' en los parques de la ciudad, donde se podrá seguir en grandes pantallas el enfrentamiento entre el PSG y el Arsenal.

Un gran despliegue de fuerzas del orden deberá garantizar la seguridad del evento en Budapest, que por primera vez es sede de una final de la Liga de Campeones.

Numerosos vehículos blindados circulan por las calles de esta urbe desde ayer, jueves, cuando en la pintoresca Plaza de los Héroes se inauguró el gratuito ‘Festival Champions League’, ofreciendo hasta el domingo un amplio abanico de programas para los aficionados.

El lugar ya está muy concurrido, en su gran mayoría con extranjeros que prueban sus capacidades de tiros al arco con un robot guardameta, o se hacen fotos con una copia de la copa. Algunos también apoyan a sus clubes delante de carteles con la reproducción de los integrantes del equipo en tamaño real.

Aquellos que sí tienen entradas, podrán usarlas también para trasladarse gratuitamente en el transporte público urbano.

Ante el elevado número de llegadas esperado, el aeropuerto de Budapest ha habilitado para uso general la terminal 1, generalmente reservada solo para pasajeros de vuelos diplomáticos y privados.