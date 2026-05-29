Dispositivo de seguridad excepcional en Francia por la final de la Liga de Campeones

El ministro francés de Interior, Laurent Núñez, indicó, en una entrevista al medio en línea Brut que de esos 22.000 policías y gendarmes, 8.000 se desplegarán en París y en su área metropolitana, y lo justificó por los precedentes de incidentes en acontecimientos similares, los últimos al calificarse el PSG para esa final.

Núñez precisó que en París la avenida de los Campos Elíseos, que es el lugar habitual de celebraciones deportivas de este tipo, se cerrará a la circulación desde media tarde.

Tras el partido de semifinales con el que el PSG se calificó en Múnich ante el Bayern, 127 personas fueron arrestadas por participar en altercados.

El pasado año, tras ganar la 'Champions' ante el Inter de Milán, las fuerzas del orden detuvieron a 294 personas en la capital francesa, donde había 5.400 policías y gendarmes movilizados.

Entonces los incidentes se concentraron en particular en los Campos Elíseos y en los alrededores del Parque de los Príncipes, el estadio del PSG, donde se retransmitió el partido en pantallas gigantes, como se volverá a hacer el sábado.

Más allá de los preparativos de policías y gendarmes, la justicia ha previsto también un dispositivo de gran magnitud, empezando por el hecho de que se duplicará la permanencia telefónica de la Fiscalía de París para atender las solicitudes de las fuerzas del orden desde el sábado.

En un comunicado, la Fiscalía de París quiso recordar que, siguiendo su línea de actuación, serán presentadas ante un magistrado las personas que sean detenidas, en particular por actos de violencia en particular contra la autoridad pública o que pongan en peligro a terceros, pero también por pillajes e incendios.

En algunos casos, esas presentaciones darán lugar a juicios por el procedimiento de comparecencia inmediata, para lo cual se han habilitado tres audiencias el lunes y se contempla la posibilidad de que esa actividad se mantenga el martes y el miércoles.