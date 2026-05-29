El argentino Oscar Trejo podría continuar en la estructura del Rayo Vallecano

Trejo, de 38 años y natural de Santiago del Estero, es uno de los futbolistas más queridos por la afición que lo idolatra a la altura de las grandes leyendas del club.

En el Rayo, el argentino ha vivido dos etapas. Una en la temporada 2010-2011, con el ascenso a Primera, tras la cual se marchó al Sporting de Gijón y al Toulouse francés, y una segunda desde 2017, con dos ascensos, un descenso a Segunda, una semifinal de Copa del Rey, dos históricos octavos puestos en la Liga española y la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace, perdida este miércoles por 1-0.

“Hemos quedado en hablar con Trejo esta semana y veremos qué encaje puede tener en el club. Con él las relaciones son buenas, así que veremos dónde puede ser útil”, dijo Presa, en conferencia de prensa este viernes, día en que el hasta ahora técnico del primer equipo, Íñigo Pérez, anunció su salida.

Trejo dice adiós al Rayo tras 334 partidos oficiales como el sexto jugador y el primer extranjero con más encuentros en la historia del club por detrás de Jesús Diego Cota (458), Miguel Uceda (429), Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel' (425), Félix Bardera 'Felines' (405) y Ángel Alcázar (346).