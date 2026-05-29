Fútbol Internacional
29 de mayo de 2026 a la - 08:30

El Getafe CF ejecuta la opción de compra ante River Plate por Sebastián Boselli

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Madrid, 29 may (EFE).- El Getafe Club de Fútbol ha ejecutado la opción de compra del defensa uruguayo Sebastián Boselli, procedente del River Plate argentino, tras finalizar su cesión en el club azulón, según anunció este viernes la entidad española.

Por EFE

El uruguayo llegó a Getafe en calidad de cedido durante el mercado invernal y firma por cuatro temporadas, hasta 2030, tras hacerse efectiva la opción de compra acordada por ambos clubes.

Durante la segunda mitad de la temporada 2025-2026, el central uruguayo disputó 11 encuentros oficiales con la camiseta del Getafe en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) dejando muy buenas sensaciones por su contundencia y su buena salida de balón.

El futbolista de Montevideo, de 22 años, se coronó campeón del mundo sub-20 con la selección de Uruguay en el torneo disputado en Argentina en 2023.

Salido de las filas del Defensor Sporting de Montevideo, Boselli jugó en los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata antes de recalar en el Getafe español.