El Getafe CF ejecuta la opción de compra ante River Plate por Sebastián Boselli

El uruguayo llegó a Getafe en calidad de cedido durante el mercado invernal y firma por cuatro temporadas, hasta 2030, tras hacerse efectiva la opción de compra acordada por ambos clubes.

Durante la segunda mitad de la temporada 2025-2026, el central uruguayo disputó 11 encuentros oficiales con la camiseta del Getafe en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) dejando muy buenas sensaciones por su contundencia y su buena salida de balón.

El futbolista de Montevideo, de 22 años, se coronó campeón del mundo sub-20 con la selección de Uruguay en el torneo disputado en Argentina en 2023.

Salido de las filas del Defensor Sporting de Montevideo, Boselli jugó en los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata antes de recalar en el Getafe español.