El ‘Mundial’ de Budapest

Del duelo decisivo por la cima europea de este sábado al torneo de los torneos de selecciones que empezará el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, apenas con una breve pausa entre uno y otro acontecimiento y con el desgaste físico y mental que generan dos eventos tan imponentes en tan poco espacio de tiempo.

Menos Argentina, eliminados los seis jugadores del Atlético de Madrid en las semifinales (Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nico González), cada favorito al Mundial tiene algún o algunos representantes en el choque de este sábado: España, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania o Portugal, además de Ecuador, Países Bajos, Noruega, Bélgica, Suecia, Marruecos y Corea del Sur.

La mayoritaria es la selección francesa, con seis. Cinco juegan en el PSG (el defensa Lucas Hernández, el medio Warren Zaire-Emery y los atacantes Bradley Barcola, Desiré Doué y Ousmane Dembele) y uno en el Arsenal: el central William Saliba.

Le siguen España (Mikel Merino, David Raya y Martín Zubimendi, por el conjunto londinense, y Fabián Ruiz, por el parisino); Inglaterra (Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze); y Portugal, con Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Vitinha y Joao Neves, todos ellos a las órdenes de Luis Enrique Martínez en el PSG.

Entre las cuatro acumulan 18 de los 30 mundialistas de la final, en la que hay tres jugadores (Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli) que disputarán el torneo con la selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti (el entrenador más laureado de la historia de la Liga de Campeones), y dos de Ecuador, uno por equipo: los defensas Piero Hincapié y Willian Pacho.

El neerlandés Jurrien Timber, el noruego Martin Odegaard, el belga Leandro Trossard, el sueco Viktor Gyokeres y el alemán Kai Havertz, por el Arsenal, y el surcoreano Kang in Lee y el marroquí Achraf Hakimi completan la nómina de mundialistas en la final de la Liga de Campeones.