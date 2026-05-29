Evitar la posición de colista, único aliciente de Cultural Leonesa ante la Real Sociedad B

La Real Sociedad B, con la permanencia asegurada desde hace un par de jornadas, y la Cultural Leonesa, descendida matemáticamente, se medirán fuera del horario unificado para bajar el telón a LaLiga.

El filial txuri urdin cerrará un curso brillante en el que ha certificado su presencia en la categoría de plata del próximo año a falta de tres jornadas. Todo ello, con el mérito de ser el único filial de la categoría y con partidos brillantes que han hecho al Sanse uno de los grandes atractivos de la temporada.

Ochieng, Carrera, Ibai Aguirre, Beitia, Kita o Balda, este último operado del bazo hace tres semanas, se han dado a conocer al mundo del fútbol en su primera experiencia en el fútbol profesional. Sin quitar mérito a Jon Ansotegi, entrenador también debutante que ha recompuesto al equipo en varias ocasiones por culpa de las múltiples bajas.

Zubieta bajará el telón a la temporada en un encuentro descafeinado ante la Cultural Leonesa, descendida de manera matemática. Se esperan rotaciones en el once del técnico de Berriatua, aunque podrá contar con Ochieng y Beitia tras ser titulares en el primer equipo en el encuentro ante el Espanyol. La únicas bajas, en principio, serán las de Balda y Orobengoa, este último ya entrenando con normalidad tras cerca de ocho meses lesionado del cruzado.

Los leoneses llegan a la cita después de despejarse una de las incógnitas de su próximo proyecto, de nuevo en Primera RFEF: el del entrenador, que no será Rubén de la Barrera, quien pondrá fin a su segunda etapa culturalista de nuevo coronada con un descenso de categoría.

El técnico gallego ha avanzado que dará minutos a los menos habituales pero, sobre todo, a aquellos protagonistas del ascenso a la categoría de plata hace poco más de un año, con lo que es segura la primera titularidad en liga del guardameta Miguel Bañuz, que ocupará el lugar del sancionado Edgar Badía o las del defensa Eneko Satrústegui y el centrocampista Sergi Maestre.

A la baja de Badía hay que unir las ya conocidas por lesión de Rodri Suárez, Manu Justo y Rafa Tresaco, además de las de los dos internacionales, el defensa Matia Barzic, convocado por la selección sub-21 de Croacia y el lateral catarí Homam El Amim que fue titular en la derrota del amistoso ante Irlanda (1-0).

Real Sociedad B: Fraga; Garro, Kita, Calderón, Agote; Carbonell, Lebarbier, Mikel Rodríguez; Marchal, Astiazarán y Carrera.

Cultural Leonesa: Bañuz; Víctor García, Peru Rodríguez, Satrústegui, Hinojo; Víctor Moreno, Maestre, Yayo, Morante; Sobrino y Collado.