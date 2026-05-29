La final de la Liga de Campeones, en 11 números

4 goles marcó en las finales de la Liga de Campeones Cristiano Ronaldo, entre el Real Madrid y el Manchester United, para ser el futbolista que más tantos ha anotado en la historia de este torneo en el duelo decisivo por ser campeón.

5 goles le marcó el París Saint-Germain al Inter en el 5-0 de la última final de la Liga de Campeones, disputada el 31 de mayo de 2025 y que representa la mayor diferencia entre dos equipos en un partido de este tipo en la máxima competición continental.

6 títulos han logrado Luka Modric y Dani Carvajal, ambos con el Real Madrid, para ser los futbolistas que más veces han conquistado este trofeo.

7,5 kilogramos pesa el trofeo de la Liga de Campeones, que mide 73,5 centímetros y que tardó 340 horas en ser diseñado, según los datos de la UEFA.

10 goles ha marcado Kvicha Kvaratskhelia, el máximo goleador del PSG en esta edición de la Liga de Campeones por los 6 de Gabriel Martinelli, el más productivo en el Arsenal.

11 finales de la Copa de Europa o Liga de Campeones llegaron hasta los penaltis, la más reciente en 2015-2016 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con triunfo del conjunto blanco por 5-3 en la tanda final en el estadio de San Siro, tras el 1-1 del tiempo reglamentario y la prórroga.

12 años, desde 2013-2014, han pasado de la última final de la Liga de Campeones que se decidió en la prórroga, con triunfo del Real Madrid por 4-1 contra el Atlético de Madrid en Lisboa. Otros cuatro duelos en esa instancia se resolvieron en el tiempo extra: en 1957-1958 entre el Real Madrid y el Milan (3-2); en 1967-68 entre el Manchester United y el Benfica (4-1); en 1969-1970 entre el Feyenoord y el Celtic (2-1) y en 1991-1992 entre el Barcelona y el Sampdoria (1-0).

34 paradas ha hecho David Raya en esta Liga de Campeones, con tan sólo cuatro goles en contra a lo largo de 13 encuentros, de los que dejó su marco a cero hasta en 9 partidos.

39,6 kilómetros por hora de velocidad convierten a Lucas Hernández, defensa del PSG, en el más rápido de esta edición del torneo, junto a Patrick Schick (Bayer Leverkusen) y Dimata (Pafos).

1.440 minutos ha jugado el ecuatoriano Willian Pacho con el París Saint-Germain en esta edición de la Liga de Campeones, más que ningún otro jugador de cualquier otro club en el torneo de esta campaña. Lo sigue su compañero Vitinha con 1.439.