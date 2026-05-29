Raya-Dembelé, Rice-Vitinha... el Arsenal-PSG en cinco duelos

El vigente Balón de Oro ha crecido en este tramo final del curso. Ousmane Dembélé, mejor jugador de la Ligue 1 por segundo año consecutivo, se ha erigido en el líder del París Saint-Germain al que llevó el pasado año a la conquista de su primera Liga de Campeones. Determinante en las eliminatorias ante el Liverpool y el Bayern Múnich apunta a jugador clave en la final ante el Arsenal.

Asentado como portero titular, indiscutible ya para Luis Enrique Martínez, Matvei Safonov apunta a erigirse en el primer portero ruso de la historia en jugar una final de la Liga de Campeones como titular. A pesar de empezar el curso como suplente de Lucas Chevalier, también refuerzo del PSG tras la marcha de Gianluigi Donnarumma, su actuación ante el Flamengo en los penaltis de la Copa Intercontinental le amplió la confianza de su técnico. Cuatro porterías a cero en los diez partidos de 'Champions' que ha jugado.

Las ausencias y su mejoría en el tramo final le han asentado como titular en el Arsenal a pesar de un inicio de curso que no correspondió con la reputación ganada en el Sporting de Portugal, donde anotó más de 90 goles. Destacó en el partido de vuelta de semifinales contra el Atlético de Madrid por su trabajo, especialmente, como amenaza constante al representante español. Cinco goles en doce partidos en la 'Champions' como carta de presentación.

Saka ha llegado a tiempo al tramo decisivo de la Liga de Campeones para alivio de Mikel Arteta. Tras varias semanas de baja regresó para la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, en semifinales y fue decisivo con su gol. Desequilibrante en el ataque, en la banda derecha, es básico para el Arsenal. Tres goles y dos asistencias en la competición europea.

Nuno Mendes es considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, tanto por su aportación en ataque como por su potencia en defensa. Veintitrés años ha fortalecido su condición física. Dos goles y dos asistencias y un noventa por ciento de precisión en el pase consolidan la relevancia del zaguero zurdo, veloz y explosivo.

El central referencia del Arsenal, de 25 años, considerado uno de los mejores defensas del mundo, ha sido fundamental para que el conjunto de Mikel Arteta mantuviera la solidez defensiva que le ha llevado a la final de Budapest. En los once partidos que ha jugado en la Liga de Campeones ha contribuido a que su portería termine sin encajar gol en siete de ellos y mantuvo la firmeza en la semifinal ante el Atlético de Madrid y antes frente el Sporting.

El gran acierto en las oficinas del París Saint-Germain fue apostar el invierno de 2024 por el jugador georgiano, al que contrataron del Nápoles. Fue decisivo 'Kvaradona', uno de los futbolistas más desequilibrantes que en poco tiempo hizo olvidar la marcha de Kylian Mbappé. Ha sido Kvaratskhelia el autor de los goles decisivos del París Saint-Germain tanto en la Liga de Campeones, en partidos ante el Bayern Múnich, como en la Ligue 1, frente el Lens y el Lyon que dieron un nuevo título a su equipo.

El faro del Arsenal, Declan Rice, de 27 años, es la extensión de Mikel Arteta en el terreno de juego. Sin la capacidad goleadora hasta ahora del pasado año, ha jugado condicionado por las molestias en la espalda en los últimos partidos. Polivalente, ha dado soluciones a su técnico. Es un seguro en el pase, con un 91 por ciento en centros en la Liga de Campeones.

Pieza clave en el centro del campo del París Saint-Germain lidera las estadísticas de la UEFA como el jugador con más pases completados. Su precisión en la distribución es llamativa, supera el 94 por ciento de efectividad tanto en la Ligue 1 como en la Liga de Campeones. El juego del cuadro de Luis Enrique pasa por sus pies.