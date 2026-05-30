Al Khelaifi: "No queremos parar aquí"

"Hay que dar las gracias a la afición y a los jugadores, al cuerpo técnico, a Francia, a todos los que nos han apoyado. El primer título logrado el año pasado fue especial pero este segundo, consecutivo, es más especial todavía para nosotros", dijo a Canal + Francia Al Khelaifi.

"Hemos trabajado duro y durante muchos años soñamos con este trofeo. Lo hemos ganado otra vez y no queremos parar aquí. Es algo grande", subrayó el mandatario del club parisino, que emplazó a la afición a acudir el domingo a los Campos de Marte, junto a la Torre Eiffel, para celebrar el éxito.

"Tenemos la mejor afición del mundo y se merece este triunfo. Estamos con ganas de ver a todos en los Campos de Marte", añadió Al Khelaifi, que hizo un llamamiento a la tranquilidad de la afición y que "no haya incidentes".