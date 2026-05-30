Comienzan las cargas policiales en los Campos Elíseos tras el triunfo del PSG

París, 30 may (EFE).- La policía francesa comenzó en la noche de este sábado a cargar contra algunos grupos de aficionados en los Campos Elíseos de París, epicentro de las celebraciones de la segunda Liga de Campeones del PSG, en medio de unas fuertes medidas de seguridad para evitar los graves disturbios de pasadas celebraciones deportivas.