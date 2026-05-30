Comienzan las cargas policiales en los Campos Elíseos tras el triunfo del PSG

Varios medios franceses difundieron imágenes de las primeras cargas policiales y de algunas detenciones, aunque las autoridades todavía no han dado cifras oficiales de arrestos o heridos.
Muchos de los establecimientos de los Campos Elíseos habían colocado en la víspera parapetos para evitar saqueos.
Las escenas de tensión, muy habituales en París tras éxitos deportivos, suceden cuando las autoridades franceses han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado.
Se han desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 están en París y en su área metropolitana.