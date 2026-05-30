El PSG, el octavo con dos títulos seguidos, el segundo en el actual formato

El París Saint Germain se une en la historia al Milan (1989 y 1990), al Nottingham Forest (1979-1980), Liverpool (1977-1978), Bayern Múnich, tres veces consecutivas (1974, 1975 y 1976), Ajax, tres veces (1971, 1972 y 1973), Inter (1964 y 1965), Benfica (1961 y 1962) y Real Madrid, cinco veces seguidas (1956-1960) que lo lograron como Copa de Europa.
Con el formato actual de Liga de Campeones, solo el Real Madrid, con tres años seguidos, de 2016 a 2018, había conseguido revalidar el título. El París Saint Germain, campeón en el 2025 y 2026, se une a la relación de triunfadores tras ganar al Arsenal en la final de Budapest.