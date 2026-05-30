30 de mayo de 2026 a la - 17:15

El PSG, el octavo con dos títulos seguidos, el segundo en el actual formato

Madrid, 30 may (EFE).- El París Saint Germain, que logró el título de la Liga de Campeones tras ganar por penaltis al Arsenal, se erigió en el octavo club que consigue revalidar el éxito en la historia de la máxima competición continental, el segundo, después del Real Madrid, en hacerlo con el formato actual.

Por EFE

El París Saint Germain se une en la historia al Milan (1989 y 1990), al Nottingham Forest (1979-1980), Liverpool (1977-1978), Bayern Múnich, tres veces consecutivas (1974, 1975 y 1976), Ajax, tres veces (1971, 1972 y 1973), Inter (1964 y 1965), Benfica (1961 y 1962) y Real Madrid, cinco veces seguidas (1956-1960) que lo lograron como Copa de Europa.

Con el formato actual de Liga de Campeones, solo el Real Madrid, con tres años seguidos, de 2016 a 2018, había conseguido revalidar el título. El París Saint Germain, campeón en el 2025 y 2026, se une a la relación de triunfadores tras ganar al Arsenal en la final de Budapest.