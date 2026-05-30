Los chilenos consideran a Francia como favorita para ganar el Mundial, según sondeo

La encuesta realizada a petición de la plataforma DIRECTV Y DGO, dueña de los derechos exclusivos de transmisión en vivo del torneo para Sudamérica, también reveló que un 53 % no quiere que Argentina gane el certamen.

Chile, que no acudirá por tercera ocasión consecutiva a la Copa del Mundo, sigue de cerca los pormenores de la competencia, que comenzará el próximo 11 de junio y que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

El país sudamericano se mostró más inclinado a apoyar a Brasil con un 23 % y entre los equipos europeos lideró Portugal con un 10 %, mientras que Marruecos fue considerada como la sorpresa del certamen con un 27 %.

El estudio, llamado "Termómetro Mundialista", evaluó las preferencias ante preguntas cómo selecciones favoritas para ganar el torneo, la sorpresa del certamen, la figura del Mundial y el equipo que menos desea ver campeón.

En esa última pregunta, que apela a aspectos emocionales, fue en la que se dispararon los índices con respecto al resto de la muestra, arrojando la cifra más alta que expresa el rechazo hacia la actual campeona del mundo.

Los chilenos señalaron a la Albiceleste casi nueve veces más que al resto de sus perseguidores en la lista, en la que Brasil, España, Inglaterra, Alemania, Francia y México, entre otros, tienen porcentajes mínimos de entre 6 % y 4 %.

La decisión de los chilenos responde a una rivalidad deportiva, que tuvo como momento cumbre las dos finales de Copa América que disputaron ambos países en 2015 y 2016, que convirtieron a La Roja en bicampeona con sus primeros títulos de la historia.

Los aficionados chilenos, sin embargo, reflejan una ambivalencia con respecto a sus vecinos, pues la Albiceleste es la segunda selección que más apoyo recibiría con un 17 %, y los terceros serían los lusos.

La encuesta 'on line' fue realizada a 803 personas –hombres y mujeres mayores de 18 años–, entre el 27 de abril y el 3 de mayo, por la consultora que es una alianza entre el consorcio de medios Copesa y la empresa de análisis de datos Artool.

La mayoría también consideró que Argentina será la gran decepción, con un 31 % que piensa que el equipo del Lionel Messi no alcanzará el nivel que tuvo hace cuatro años en Catar 2022.

Al elegir a la figura del Mundial, Chile tampoco considera que Messi entre en el top de la lista con apenas un 9 % que lo escogió, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo tienen el liderazgo con un 19 % y 17 %, respectivamente, y el podio lo cierra el español Lamine Yamal con 12 %.