La campaña de abonos del Atlético se cierra con una renovación del 98 por ciento

Bajo el lema ‘Cada voz cuenta’, la entidad madrileña ha implantado para la próxima campaña un “compromiso de asistencia a un mínimo de 10 partidos, en los que el socio abonado puede elegir entre acudir en persona o transferir su abono a una persona de confianza (familiares, amigos, conocidos...), a través de un sistema digital y sin necesidad de entregar el carné físicamente”, según explicó en el lanzamiento de la campaña.

También se mantiene la posibilidad de liberar su butaca al club para su venta a un tercero hasta cumplir la totalidad de partidos, con tres encuentros de margen para posibles imprevistos.

Esas medidas están destinadas a que el Riyadh Air Metropolitano se llene todos los partidos de atléticos animando al conjunto rojiblanco, que volverá a superar los 61.000 abonados en el curso 2026-27. El club tiene una lista de espera de más de 11.000 socios para ser abonados.

Con una renovación de los abonos del 98 por ciento con las nuevas condiciones, el club considera un éxito la campaña en ese sentido para la próxima temporada.

Un uno por ciento ha declinado continuar como abonado, manteniéndose como socio del club, mientras que otro uno por ciento, unos 700 abonados aproximadamente, no se ha pronunciado en ningún sentido en el plazo establecido o han manifestado tener alguna circunstancia personal especial, por lo que serán contactados por el club de manera personalizada en los próximos días para atender sus dudas y confirmar su deseo de renovar, según apuntaron las mismas fuentes.

En cuanto a los abonados VIP, con un procedimiento y plazos diferentes, fuentes del club explicaron que ya renovaron sus abonos entre los meses de marzo y abril, estando prácticamente la totalidad de las zonas VIP, tanto palcos privados como boxes y butacas premium, ya ocupadas al cien por cien.

En su nueva campaña de abonados, el club se ha fijado y ha adoptado un modelo inglés, innovador en España (es el primero en implantar un compromiso de asistencia mínimo de encuentros para el abono), pero también establecido en otros clubes en Europa, con características similares en el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United, el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich o el Inter de Milán, entre otros.

En la temporada 2024-25, los niveles de asistencia al Metropolitano han estado en el 86 por ciento en LaLiga y en el 90 por ciento en la Liga de Campeones, según los datos del club.