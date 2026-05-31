Unos 6.000 policías, desplegados hoy en los festejos del PSG junto a la Torre Eiffel

Se trata de un dispositivo algo menor que en la víspera, cuando hubo unos 8.000 efectivos de las fuerzas del orden, concentradas en buena parte en los Campos Elíseos, donde se reunieron unas 20.000 personas para ver la final.

En el Campo de Marte, habrá diferentes animaciones a partir de las 14 horas locales (12 GMT) hasta que lleguen los nuevos campeones de europa, previsiblemente en torno a las 16:00 horas locales (14.00 GMT).

Tras cerca de dos horas de fiesta con los hinchas, los futbolistas serán recibidos en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, a las 18:10 hora local (16:10 GMT). Poco después, a las 18:45 horas, Macron hará una declaración pública sobre la hazaña del PSG.

A las 19:30 horas locales, se celebrará, en el Parque de los Príncipes, una velada especial de recepción a los campeones.