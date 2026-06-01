Accionistas principales dicen que Sergio Ramos informó de que no cumplirían el acuerdo

Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente, que aglutinan la mayoría del capital social del Sevilla, en un extenso escrito dividido en catorce puntos, señalan todo el proceso de compra después de que este pasado domingo Sergio Ramos, como cabeza visible de su grupo, convocara una rueda de prensa para la tarde de este lunes en la que explicará su versión de la situación.

En el comunicado de los accionistas se apunta que le desvelaron que "el Grupo DMI era realmente su único inversor, desapareciendo los demás, incluyendo la propia FIVE ELEVEN, cambiaron a los interlocutores y consumaron un planteamiento absolutamente diferente, en forma y fondo, a las condiciones ya cerradas".

"El cambio radical en el perfil del inversor, de naturaleza muy distinta a los anteriores que habían desaparecido, generaba incluso dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad. Un incumplimiento que a todas luces la parte compradora sabía que dinamitaba la operación, pues el acuerdo estaba cerrado meses antes y refrendado públicamente por el propio Sr. Ramos desde el día 11 de mayo", relata el escrito.

"Este engaño, en el que el Sr. Ramos y su entorno nos mantuvo hasta ese mismo día, como conocen todas las personas que tuvieron algún contacto con él, no fue algo sobrevenido, como de manera absurda pretende ahora, estaba preparado desde hace meses, meses de engaño en perjuicio del Sevilla FC, con maquinaciones que se han puesto de manifiesto", añade.

Los máximos accionistas del Sevilla aseguran que "en todo momento, el Club ha colaborado proactivamente, al aprobarlo así su Consejo de Administración, y ha puesto a disposición de los interesados para facilitar la 'due diligence' (comprobaciones debidas), información relevante de todo tipo. El referido proceso fue contratado por los interesados, comenzó el 9 de febrero de 2026 y duró 45 días, concediendo los accionistas dos semanas más a los presuntos compradores para la elaboración de su informe, alcanzado el 13 de abril, fecha en la que ya poseían toda la información y sus conclusiones", precisa el comunicado.

En otro de los puntos del escrito se señala que "la situación económica del Club, en todo caso, es absolutamente transparente y pública, y sus cuentas anuales, auditadas correcta y verazmente, están a disposición pública en la página web del Sevilla FC".

"Estamos trabajando ya en la recuperación de determinadas propuestas de grupos sólidos y con garantías para hacerse cargo del Sevilla FC, que habían quedado suspendidas por el período de exclusividad que teníamos con el Sr. Ramos", puntualiza.

La familias firmantes del escrito entienden que "la actual situación económica y deportiva del Sevilla FC no es la mejor ni se corresponde con la historia del Club" y que "en otros momentos" llevaron "a la entidad a cotas históricas de excelencia", por lo que hacen "autocrítica sobre lo ocurrido en las últimas campañas, que han llevado a la actual situación global de la entidad".

Además, el comunicado informa de que se ha enviado "una comunicación directa al Sr. Ramos y a FIVE ELEVEN, denunciando su incumplimiento, reclamándole el pago de la cláusula penal, apercibiéndole de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios, no incluidos en la penalidad reclamada".

También se les requiere que "cese de inmediato en el incumplimiento de su deber de mantener la absoluta confidencialidad en conexión con la información del Club que ha conocido gracias al acceso a la documentación desvelada para que pudiera hacer la Due Diligence, para lo cual que se firmaron pactos expresos de confidencialidad".