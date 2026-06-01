Bielsa destaca a Valverde y dice que "es un jugador verificado en tres posiciones"

Así lo dijo en una conferencia de prensa en el Complejo Celeste, donde el argentino hizo hincapié el partido que Valverde disputó esta temporada frente a Manchester City por la Liga de Campeones de la UEFA.

"Creo que el partido con el City fue el punto más alto del rendimiento como wing derecho. Tuvo un partido entre comillas inolvidable. Estamos en condiciones de saber que él puede ser una opción como wing derecho", enfatizó.

El pasado 11 de marzo, Real Madrid goleó por 3-0 al equipo de Pep Guardiola por los octavos de final de la Liga de Campeones con un triplete de Valverde.

Bielsa también hizo hincapié en el buen trabajo de Valverde como centrocampista y añadió que de lateral "ha jugado contra los mejores extremos del mundo", porque la Liga de Campeones de la UEFA lo obligó a ello.

"Es un jugador verificado en tres posiciones", apuntó el argentino, quien destacó la importancia de tener jugadores polifuncionales, porque estos permiten -por ejemplo- cambiar el esquema de juego sin la necesidad de hacer sustituciones.

Durante la conferencia, Bielsa se refirió a su decisión de no convocar al lateral derecho Nahitan Nández, quien jugó 13 encuentros en las eliminatorias.

Bielsa indicó que esa posición será cubierta por el jugador de Flamengo Guillermo Varela, por el central de Barcelona Roland Araujo y por Valverde, quienes tienen también tienen alternativas en sus habituales puestos si deben abandonarlos.

Valverde jugará este año se segundo Mundial tras haber conformado el plantel que defendió a Uruguay en Qatar 2022. Allí sumó 270 minutos.

En las últimas eliminatorias, el jugador de Real Madrid dijo presente en 15 de los 18 juegos que disputó Uruguay.