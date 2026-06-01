El Mónaco anuncia la salida del entrenador Pocognoli tras solo ocho meses en el cargo

En un comunicado, el Mónaco ha querido "agradecer a Sébastien Pocognoli y a su cuerpo técnico su total compromiso con el AS Mónaco, y les desea lo mejor para el futuro".

El técnico belga, de 38 años, había sustituido en octubre de 2025 al austríaco Adi Hütter y se marcha con un balance de 16 victorias, 9 empates y 13 derrotas.

El séptimo puesto en Liga obliga al Mónaco, uno de los clubes más laureados de Francia, a jugar los 'play-off' de acceso a la Conference League.

Tras la salida del exjugador belga, la prensa francesa apunta a que al internacional brasileño Filipe Luís (exjugador del Atlético de Madrid y entrenador del Flamengo hasta marzo) como sucesor.