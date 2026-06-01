El sobrino de Cristiano Ronaldo se une a la cantera del Vitória de Guimarães

En su perfil de la red social Instagram, Aveiro compartió varias fotos de Dinis con la camiseta del Vitória, cuyo equipo principal milita en la Liga Portugal, y agradeció al club por apostar por su hijo.

"Gracias por hacer de mi tesoro una posible promesa de su -y ya nuestra- historia", escribió.

Dinis Pereira es un delantero de 16 años oriundo del archipiélago luso de Madeira, al igual que el resto de la familia, y antes de ingresar en el Vitória de Guimarães jugó en las categorías inferiores del Barreirense.

No es el único miembro del 'clan Ronaldo' que da sus primeros pasos en el fútbol, ya que el primogénito del exjugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo Júnior, juega en la cantera del club de su padre, el Al Nassr saudí, y ha sido un habitual en la selección sub-16 de Portugal.