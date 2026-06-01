El Sporting perfila su plantilla para la próxima temporada con siete salidas

La entidad rojiblanca agradeció públicamente mediante un comunicado la profesionalidad mostrada durante su etapa en el club por el cubano Christian Joel, Eric Curbelo, Kevin Vázquez y Brian Oliván, cuyos contratos concluyen al término de la presente campaña, y les trasladó sus mejores deseos para sus futuros retos deportivos tras valorar su aportación tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El Sporting también confirmó que ha mantenido conversaciones con varios futbolistas que tienen contrato en vigor, aunque ambas partes consideran conveniente analizar distintas alternativas de futuro a corto plazo, una situación que afecta al francés Lucas Perrin, el senegalés Amadou Matar, Jesús Bernal, Pablo García, Dani Queipo y el francés Yann Kembo.

En paralelo, el club señaló que existe voluntad mutua para prolongar la vinculación del franco-canadiense Justin Smith, el uruguayo Andrés Ferrari y Andrés Cuenca, cuyos contratos de cesión expiran este verano, si bien recordó que la continuidad de los tres jugadores depende de diversos factores y de la participación de terceros clubes en las negociaciones actualmente en marcha.

La entidad gijonesa reafirmó asimismo su confianza en un amplio grupo de futbolistas con contrato en vigor, formado por Rubén Yáñez, Guille Rosas, Diego Sánchez, Pablo Vázquez, Nacho Martín, Gaspar Campos, César Gelabert, Alexandre Corredera, el senegalés Mamadou Loum, Manu Rodríguez, el hispano-belga Jonathan Dubasin y el colombiano Juan Otero, con quienes manifestó su intención de seguir trabajando para alcanzar los objetivos marcados.

El Sporting indicó, además, que pretende reforzar la plantilla en todas sus líneas con miras al próximo ejercicio y recordó que el equipo regresará al trabajo en Mareo el próximo 8 de julio, fecha en la que arrancará la pretemporada bajo la dirección del argentino Nicolás Larcamón, acompañado por Javier Berges, Juan Cruz Mónaco y Miguel Ángel Vásquez como integrantes de su cuerpo técnico.

La entidad rojiblanca agradeció, igualmente, el respaldo mostrado por la afición durante una temporada en la que el equipo quedó lejos de la lucha por el 'play-off' de ascenso y aseguró que la planificación deportiva del curso 26/27 se está desarrollando con la determinación de aspirar al ascenso y sentar las bases necesarias para alcanzar ese objetivo.