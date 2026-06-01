Eric García: “Ganemos o no ganemos el Mundial, Lamine Yamal seguirá siendo el mejor”

“A Lamine Yamal poca cosa le tengo que decir yo. Él sabe perfectamente lo que es jugar las grandes competiciones, tiene nivel de sobra y estoy seguro de que nos va a ayudar como lo ha hecho en el Barcelona. Ganemos o no ganemos el Mundial, para mí seguirá siendo el mejor jugador. Y si lo ganamos, aún más”, expresó en zona mixta en Las Rozas.

También está su compañero Pablo Páez, ‘Gavi’, en la convocatoria. “Al final, es una persona muy pasional, este año ha tenido momentos difíciles con la selección y como compañero y amigo que soy estoy muy contento de verlo aquí, porque se lo merece”, dijo.

Al contrario, Fermín López ha sido baja por lesión. “El sueño de todo jugador era estar aquí y él, por desgracia, ha tenido esa lesión. Es un jugador muy importante”, recordó.

Eric García ya jugó el Mundial 2022 de Catar, pero no había entrado en ninguna convocatoria con Luis de la Fuente hasta su llamada para el Mundial 2026.

“Creo que el sueño de todo jugador era estar en esta lista y poder jugar un Mundial, así que muy contento (…). Personalmente, han sido cuatro años que han pasado muchas cosas. Me fui a Girona a buscar la titularidad y minutos, volví al Barcelona, al principio me costó, me he ido adaptando muy bien, ganando polivalencia y es algo muy importante y gran parte de por lo que estoy aquí”, repasó.

“Al final, yo controlaba lo que depende de mí, que es jugar y rendir bien y luego dependía de Luis (De la Fuente, si entraba en la convocatoria). Yo estaba satisfecho porque creía que había hecho bien el trabajo y al final llega el premio. Estamos los dos muy contentos de volver a encontrarnos. Ya coincidimos en las categorías inferiores, hemos conseguido grandes cosas y ojalá ahora también”, abundó.

No sabe en qué posición jugará en este torneo. “Donde me ponga el míster, tampoco lo sé”, contestó cuando fue preguntado en ese sentido, dada su polivalencia en este curso con el Barcelona, en el que ha jugado de central, lateral e incluso medio centro.

“Está claro que cuando hay partidos tan seguidos, por desgracia, puede haber lesiones, sanciones, cualquier cosa. Me puede tocar adaptar a cualquier posición y estoy listo para ello”, explicó Eric García, que, entre los grandes rivales al título, citó a Francia y Brasil, pero avisó de la dificultad de esa condición porque” jugando tan seguido nunca se puede saber”.