FIFA acuerda con grupo "Z" las transmisiones en India del Mundial y sus torneos hasta 2034

El acuerdo permitirá que los partidos y la programación relacionada se distribuyan a través de los canales de televisión lineal de "Z"’ (UNITE8 Sports) y su plataforma digital (Zee 5), con una cobertura en varios idiomas, con el objetivo de aumentar la accesibilidad y el compromiso de los aficionados en India, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En total incluye 39 eventos de la FIFA y abarca también competiciones juveniles como los Mundiales sub-20 y sub-17 masculinos y femeninos, así como los de fútbol sala, la Copa Intercontinental, además de contenido documental vinculado a estas competiciones.

La FIFA aseguró que con este acuerdo "tiene como objetivo fortalecer la visibilidad de sus competiciones en la India —lideradas por la Copa Mundial de 2026— y conectar con una audiencia futbolística creciente y apasionada, aprovechando el consolidado ecosistema digital y de transmisión de Z".

"El fútbol trasciende regiones y grupos demográficos, y las inversiones para adquirir los derechos de transmisión y lanzar canales deportivos dedicados reflejan nuestra clara confianza en su potencial a largo plazo. Nuestro enfoque ha sido invertir en propiedades donde vemos relevancia actual y potencial de crecimiento futuro", dijo el Punit Goenka, CEO del grupo mediático indio "Z".

El compromiso de la FIFA con el grupo indio se ha confirmado días después del anuncio también de las retransmisiones del Mundial en China, el otro país con más población del mundo junto a India, tras el acuerdo con la televisión estatal CCTV del país asiático.

En este, la red social china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote y comparada a menudo con Instagram, retransmitirá gratis los 104 partidos del Mundial, una vez que el Grupo de Medios de China (CMG), matriz de CCTV, la incorporara como "socio estratégico" para las retransmisiones deportivas de primer nivel.