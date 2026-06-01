Grimaldo: “Tenemos selección para ganar el Mundial”

“En la Eurocopa erais vosotros -la prensa- los que no nos ponéis como candidatos. Desde el primer día sabía que estábamos preparados para ganar la Eurocopa y así fue. Y este año siento lo mismo. Tenemos muchas opciones, aunque será muy complicado. No nos molesta el ruido. Nuestro objetivo es ganar el Mundial y vamos a trabajar para ello”, dijo durante la atención a medios de este lunes.

“Sabemos que tenemos una gran selección y queremos ganar, pero no tenemos más presión por eso. Sabemos que tenemos selección para ganar el Mundial”, añadió a la vez que prometió que, en caso de ganar el torneo, se teñirá el pelo.

“Presión siempre hay. La sientes cada día. Pero nosotros disfrutamos cada vez que salimos al campo”, completó.

El futbolista del Bayer Leverkusen reconoció que, en Alemania, donde juega, tienen a España como “un modelo a seguir”.

“España es un modelo a seguir en todos los países. En Alemania saben que, a nivel de fútbol, somos candidatos a ganar el Mundial”, dijo.

Grimaldo debutará en un Mundial este verano gracias a un año “muy bueno a nivel personal”.

“Es una sensación muy especial. En una entrevista de hace cinco años dije que mi sueño era jugar un Mundial y ahora lo voy a cumplir”, señaló.

Convocatoria en la que España tiene jugadores muy jóvenes como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri…

“Son jugadores que aportan mucha alegría y energía. Se disfruta de tener mezcla de veteranos y jóvenes. A pesar de su juventud juegan partidos importantes en su día a día con su club”, apuntó.

Grimaldo tampoco da demasiada importancia al momento físico de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que han sufrido lesiones musculares en el tramo final de la temporada.

“Las mejores selecciones del mundo tienen jugadores que han tenido lesiones, pero estaremos listos y en forma para el primer partido del Mundial”, declaró.

Por otro lado, ensalzó el trabajo de Luis de la Fuente, seleccionador español.

“Nos transmite mucha confianza. Ha creado una familia y se nota. Somos un grupo muy unido y es gracias a Luis”, ponderó.