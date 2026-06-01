Los Ángeles, meca del cine, capital latina del fútbol y sede del debut mundialista de EEUU

Con casi cuatro millones de habitantes, la segunda urbe más poblada de EE.UU. mostrará durante la cita deportiva su perfil de metrópolis vibrante, vanguardista y colosal, profundamente conectada con la cultura pop y la pasión por este deporte.

La ciudad acogerá ocho partidos del torneo, incluido el debut de la selección estadounidense y el partido inaugural de EE.UU. en el imponente SoFi Stadium, consolidándose así como uno de los epicentros del evento.

Para los que pisan la ciudad por primera vez, los puntos de referencia obligatorios son el emblemático Paseo de la Fama, el Observatorio Griffith (que ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad, así como del icónico cartel de Hollywood), el muelle de Santa Mónica y las playas de Venice. Los amantes de la cultura encontrarán museos de primer nivel como el LACMA o el Getty Center.

Quienes busquen el mejor ambiente futbolero y comunitario lo encontrarán en los alrededores los bares deportivos de Culver City, y los vecindarios de Koreatown y Silverlake, donde las terrazas y los 'sports bars' se llenarán de aficionados de todo el mundo.

Los Ángeles es una de las capitales gastronómicas más diversas del planeta, famosa por sus gastronetas (food trucks). Para los sabores latinoamericanos, la ciudad es un paraíso: desde tacos callejeros y la comida oaxaqueña en el este de Los Ángeles y la icónica Olvera Street, hasta restaurantes salvadoreños, guatemaltecos y peruanos en el área metropolitana.

Para otros paladares internacionales, Koreatown ofrece la mayor concentración de barbacoa coreana del país, mientras que Little Tokyo y Sawtelle Japantown son ideales para el ramen y sushi.

Pero si, en cambio, se busca una experiencia clásica y variedad en un solo lugar, el Farmers Market y el Grand Central Market, en pleno corazón de la ciudad, son opciones de calidad para comer rápido y rodeado de historia local.

Si por algo es conocida la ciudad es por sus enormes distancias y un tráfico vehicular denso a nivel mundial, lo que hace que moverse requiera una planificación detallada. Aunque está diseñada principalmente para moverse en automóvil, el transporte público desempeñará un papel clave durante el torneo.

La red de metro de ciudad conecta el centro con Long Beach y Santa Mónica. Por su parte, Union Station supone el gran nodo central de transporte.

Para los partidos en el estadio, situado en Inglewood, se recomienda evitar el coche y utilizar los servicios especiales de autobuses lanzadera que la ciudad habilitará desde estaciones de metro clave (1,75 dólares por trayecto, 3,50 dólares ida y vuelta), así como los puntos de recogida designados para taxis y aplicaciones de transporte.

El punto neurálgico para los aficionados que quieran vivir la fiesta del fútbol sin necesidad de tener entrada para el estadio será el FIFA Fan Festival de Los Ángeles. Uno de ellos se instalará en el histórico Exposition Park, junto al Memorial Coliseum, pero habrá otras 9 sedes distribuidas a lo largo de la metrópolis.

El evento se celebrará a lo largo del torneo y ofrecerá pantallas gigantes para la retransmisión en directo de los partidos, conciertos en vivo y actividades interactivas.

La entrada general será gratuita mediante reserva previa en línea. Por su ubicación céntrica y su accesibilidad en metro, se convertirá en el lugar idóneo para la comunidad hispana y los visitantes internacionales que busquen empaparse de la energía y la hospitalidad angelina.