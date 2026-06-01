Morata visita a la selección en su concentración para el Mundial

Morata, delantero del Como italiano, acudió a la Ciudad Del Fútbol de Las Rozas para saludar y dar ánimos a los futbolistas que buscarán la segunda estrella de campeones del mundo para España desde el próximo 15 de junio, fecha del estreno en el torneo ante Cabo Verde.

El delantero, que suma 87 internacionalidades en las que ha anotado 37 goles, no forma parte de la lista de 26 jugadores del seleccionador, Luis de la Fuente.

Ausencia en el Mundial 2026 previsible tras no ser convocado desde septiembre de 2025 y tras una temporada cedido en el Como, procedente del Milan, en la que solo ha anotado un gol en 30 partidos -998 minutos-.

A pesar de su ausencia, Morata aprovechó su estancia en Madrid para visitar a algunos de los que fueron sus compañeros y desearles suerte de cara a un torneo para el que el pasado sábado iniciaron su concentración.

España llevará a cabo en las Rozas la primera parte de la preparación para el Mundial y disputará el 4 de junio su primer amistoso, ante Irak en La Coruña. Tras esto, al día siguiente, pondrá rumbo a Estados Unidos, a Chattanooga (Atlanta), donde establecerá su campo base para la fase de grupos del Mundial.

Antes del primer partido oficial, España disputará otro amistoso de preparación, el día 8 contra Perú en Puebla (México).

Tras esto, jugará los dos primeros partidos del Grupo H en Atlanta, ante Cabo Verde el día 15 y Arabia Saudí el 21, y cerrará la fase de grupos el 27 contra Uruguay en Guadalajara (México).