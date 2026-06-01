Senne Lammens, nombrado mejor fichaje del año en la Premier League

El belga, fichado procedente del Amberes por 18 millones de libras (21 millones de euros), se impuso a Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Rayan Cherki (Manchester City), Viktor Gyokeres (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Antoine Semenyo (Manchester City), Adrien Truffert (Bournemouth) y Granit Xhaka (Sunderland), en una votación realizada por los aficionados.
Sus 79 paradas, han sido fundamentales para que el Manchester United, clasificado en tercera posición, tenga una plaza en la próxima edición de la 'Champions', competición en la que no participa desde hace dos temporadas. EFE.