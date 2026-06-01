Toronto, el crisol multicultural de Canadá que brillará durante el Mundial

La ciudad más poblada de Canadá, con 2,76 millones de habitantes según el censo de 2021, y una de las urbes más diversas del mundo, acogerá seis partidos del torneo.

Según Destination Toronto, el 53 % de los residentes nació fuera de Canadá y en su región metropolitana conviven más de 240 grupos étnicos y se hablan más de 180 idiomas, de ahí que la diversidad sea una de las grandes señas de identidad de Toronto, que se presenta para el Mundial bajo el lema “The World in a City”

Para una primera visita, los lugares más reconocibles son la CN Tower, las orillas del lago Ontario, el mercado de St. Lawrence, el distrito financiero, el barrio histórico de Distillery District y las islas de Toronto, desde donde se obtiene una de las mejores vistas del perfil urbano. Quienes busquen ambiente futbolero encontrarán bares, restaurantes y terrazas en zonas como King West, Liberty Village, Queen West, Little Italy o College Street.

Toronto es una ciudad ideal para comer sin limitarse a una sola cocina. Para comida canadiense o norteamericana, el visitante puede buscar hamburguesas, brunch, cervezas artesanales y platos de inspiración local en el centro y en el oeste de la ciudad, mientras que Chinatown, Koreatown, Scarborough y Markham ofrecen opciones chinas, vietnamitas, japonesas, coreanas, indias, paquistaníes y filipinas.

Para sabores latinoamericanos hay restaurantes mexicanos, salvadoreños, colombianos, peruanos, venezolanos y caribeños repartidos por Kensington Market, St. Clair West, Bloor Street y varias zonas del área metropolitana.

Kensington Market es una buena opción para visitantes que quieran probar varias cocinas en pocas calles, mientras que St. Lawrence Market sirve para una experiencia más clásica y Chinatown y Spadina Avenue son ideales para comida rápida, abundante y relativamente económica.

El centro de Toronto puede recorrerse en transporte público, caminando o en bicicleta, aunque las distancias son mayores de lo que parecen en el mapa.

Union Station es el principal nodo de transporte del centro y conecta con el metro, trenes regionales GO Transit, VIA Rail y el UP Express. Para los partidos en Toronto Stadium, la zona de Exhibition Place estará muy concurrida, por lo que conviene evitar el coche y usar transporte público, caminar desde zonas cercanas o seguir las rutas especiales que la ciudad habilite durante el torneo.

En Toronto, el FIFA Fan Festival estará instalado en Fort York y The Bentway, en el 250 de Fort York Boulevard entre el 11 de junio y el 19 de julio y ofrecerá retransmisiones de partidos, música, actividades interactivas, programación cultural y más de 30 puestos de distintas comidas del mundo.

La entrada general será gratuita, aunque habrá experiencias de pago y los boletos deberán obtenerse por internet con antelación. La zona está cerca del estadio y del frente marítimo, por lo que será uno de los lugares más concurridos durante el Mundial.