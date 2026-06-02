Las autoridades de inmigración de EEUU retrasan el viaje de Embolo al Mundial con Suiza

Según informó la Asociación Suiza de Fútbol (ASF), la autorización de entrada de Embolo estaba inicialmente aprobada, pero este mismo martes se les informó de "todavía estaba en revisión".

La selección publicó en su cuenta de X una foto del equipo ya en la cabina de pasajeros, en la que lamentaban que un asiento "quedaba vacío" pero que esperaban pronto a Embolo en San Diego, la ciudad californiana donde los helvéticos han fijado su base.

Nacido en Camerún, Embolo ha sido internacional con Suiza en 85 ocasiones, ha marcado 23 goles, y el de 2026 sería su tercer Mundial.

Suiza juega en el grupo B, donde es favorita frente a Canadá, Bosnia-Herzegovina y Catar, y su principal objetivo es superar los cuartos de final, su techo histórico, aunque en cuatro de las últimas Copas del Mundo ha caído en octavos.