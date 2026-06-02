Youness Lachhab, internacional por Marruecos en categorías inferiores, ficha por el Oviedo

Al igual que el fichaje de Pablo Saénz, anunciado este lunes, el Real Oviedo (Grupo Pachuca), descendido esta campaña a la categoría de plata del fútbol español, cerró la operación de Youness (El Palmar, Murcia, 1999) hace varios meses, aprovechando que su contrato en Ceuta finalizaba y pasaba a ser un futbolista atractivo en el mercado de segunda división.

Mediocentro de 27 años y de corte posicional, Lachhab fue clave para José Juan Romero en la temporada del AD Ceuta, equipo recién ascendido que consiguió sin problemas la permanencia en segunda división.

Ya en la temporada 2024-2025, el nuevo jugador del Real Oviedo tuvo un papel importante en el ascenso ceutí a pesar de llegar en el mercado de invierno.

Internacional con Marruecos en categorías inferiores, disputó 37 partidos, 31 de ellos como titular, y marcó dos goles.

Ahora llega a la capital del Principado para suplir a un Kwasi Sibo, que finaliza contrato y cuyo futuro está lejos del Carlos Tartiere.

Mientras tanto, el Real Oviedo no cesa en su búsqueda del nuevo entrenador, algo que, por lo dicho por Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista azul, no debería demorarse más allá de la semana que viene.