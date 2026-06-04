River Plate, de exportar futbolistas a internacionalizar su marca

Ese es, según explicaron a EFE fuentes del club, uno de los pilares del proyecto del presidente de la entidad, Stefano di Carlo (37 años), quien ya integró la anterior junta directiva liderada por Jorge Brito (2021-2025) y que fue elegido a finales del pasado año para ocupar el primer sillón de la entidad porteña hasta 2029.

En ese marco, las dos caras visibles de River Internacional, el exvicepresidente Matías Patanian y el exfutbolista David Trezeguet, intervinieron este jueves en Madrid en un evento en el que, bajo el título "Caso River: Del infierno al cielo. Transformación y crecimiento de un icono del fútbol mundial", se analizó la expansión de la entidad 'millonaria' entre 2013 y 2026.

Patanian, hoy embajador internacional de River Plate, explicó a EFE que la entidad 'millonaria' es una de las mayores exportadoras de talento a nivel global, al citar casos como los de Alfredo di Stefano, Julián Alvarez o Franco Mastantuono.

"Ahora tenemos que seguir y para ello nuestro objetivo es seguir internacionalizando la marca para poder conseguir esponsors globales y que las audiencias sean mixtas y no tanto locales", resumió.

En su opinión, el punto de partida para el reciente crecimiento del club River Plate fue el descenso a la Primera B (Segunda División argentina) en 2011, que generó "deuda tóxica" y una gran crisis institucional.

"Tuvimos que capear esas deudas tóxicas y conseguimos un sistema de financiamiento mucho mas sano y de ahí vinieron los resultados y a su vez los éxitos deportivos", comentó a EFE el directivo.

Ese descenso tuvo lugar al término de la temporada 2010-2011, cuando el club estaba presidido por el exfutbolista bicampeón del mundo Daniel Passarella y marcó un punto negro en la historia del club.

A Passarella le siguieron en el cargo Rodolfo D'Onofrio (2017-2021) y Brito (2021-2025), antes de la llegada del joven Di Carlo.

Como ejemplo de la gestión llevada a cabo en la entidad tras el fracaso de la 'B', Patanian resaltó el nuevo proyecto del Estadio Más Monumental, que permitió al legendario coliseo porteño pasar de los 68 000 espectadores anteriores a los 85 000 actuales y que ahora busca crecer hasta los 101 000, "producto del éxito económico del club".

"El estadio ha sido producto del éxito y hoy se retroalimenta porque nos genera muchos ingresos además de que los grandes espectáculos nos elijan", señaló el directivo a EFE en alusión a la gran profusión de artistas nacionales e internacionales que pasan cada año por el recinto.

Por su parte, el exfutbolista franco-argentino David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998 y que jugó con el equipo franjirrojo en Primera B, explicó a EFE la importancia de la 'marca River' y resaltó "el potencial sudamericano y sus juveniles".

"Aún estamos en uno de los primeros pasos para poder dar un diagnóstico, pero somos conscientes de lo que tenemos que hacer para potenciar la marca", dijo la otra cara visible de River Internacional, quien apostó por "seguir dándole continuidad a este crecimiento".