Wesley reconoce desafíos para adaptarse a su nueva posición en la selección

Wesley, quien normalmente actúa de lateral izquierdo con el Roma, está jugando por la derecha en los últimos entrenamientos al mando del técnico Carlo Ancelotti.

"Es una cosa con la que me sigo rompiendo la cabeza", admitió durante la rueda de prensa diaria de la Canarinha, ya concentrada en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Por otra parte, mostró su disposición a jugar en cualquiera de los dos lados y en posiciones más atacantes o defensivas.

"El juego decidirá... Si Ancelotti me pide que pase todo el partido defendiendo, defenderé, y si me pide que ayude en el ataque, atacaré".

Wesley, de 22 años, es uno de los jugadores más jóvenes de la Canarinha, que en este Mundial tiene una media de edad de poco menos 29 años.

En ese sentido, el futbolista, para quien este es el primer Mundial, destacó la importancia de aprender de los veteranos.

"Soy más de escuchar que de hablar; el intercambio y el ambiente son muy buenos", aseguró.

La selección se prepara para enfrentarse a Egipto en un partido amistoso el sábado en Cleveland, el último antes del arranque del torneo.

Brasil debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.