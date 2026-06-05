Carles Martínez se declara impaciente por empezar a trabajar con el Bayer Leverkusen

"Es un gran placer estar aquí. Tengo que decir honestamente que casi no puedo esperar a empezar a trabajar con los jugadores y a crear relaciones con el club", dijo el entrenador español, cuyo contrato tendrá dos años de duración.

El director deportivo, Simon Rolfes, agradeció el trabajo de Kasper Hjulmand, que había asumido el equipo en momentos difíciles, pero agregó que el desarrollo del equipo no les había convencido con vistas al futuro.

"La solución de Carles puede resultar sorprendente, pero si se ve su carrera vemos que es lo que necesitamos: un entrenador que sabe formar jugadores y crear una unidad", dijo Rolfes en alusión al pasado del catalán como técnico en categorías inferiores.

En un video publicado en las redes sociales del club, Martínez se dirigió a los seguidores del Leverkusen. "Hola aficionados, estoy muy contento de estar aquí, cerca del estadio. Sé que tendremos que esperar un mes, pero estoy muy feliz y motivado", dijo.

El fichaje de Martínez se había anunciado ayer y hoy el entrenador llegó a Leverkusen.

El técnico de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) ha trabajado con el fútbol base del Espanyol y del Barcelona, además de dirigir juveniles en Catar y Kuwait -en este caso a la selección nacional de esa categoría-.

Martínez viene del FC Toulouse y será, tras Xabi Alonso (2022-2025), el segundo entrenador español en el banquillo del equipo de las aspirinas.

El Leverkusen no termina de encontrarse a sí mismo tras la marcha de Xabi Alonso. El sucesor del vasco, Erik ten Hag, fue cesado en la segunda jornada de la Bundesliga y relevado por Kasper Hjulmand, que nunca pudo convencer del todo.

El Leverkusen se quedó fuera de la próxima Liga de Campeones y disputará la Liga Europa.