Fútbol Internacional
05 de junio de 2026 a la - 09:30

David Raya, entre los candidatos a mejor jugador de la Premier de la temporada

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Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El internacional español David Raya, portero del Arsenal, es uno de los seis aspirantes finales a ser elegido mejor jugador de la temporada de la Premier League por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), cuyo ganador se conocerá el 25 de agosto.

Por EFE

Junto a Raya están otros dos jugadores de los 'gunners', ganadores de la liga, el defensa central brasileño Gabriel Magalhaes y el mediocampista inglés Declan Rice.

Completan la relación de aspirantes el mediapunta francés Rayan Cherki y el delantero noruego Erling Haaland, ambos del Manchester City, y el mediocampista portugués Bruno Fernandes, del Manchester United.

Cherki también es aspirante al premio al mejor joven junto a Max Dowman (Arsenal), Junior Kroupi (Bournemouth), Kobbie Mainoo (Manchester United), Rio Ngumoha (Liverpool) y Nico O'Reilly (Manchester City).

Asimismo, las aspirantes a ganar el galardón a mejor jugadora de la temporada son Kirsty Hanson (Aston Villa), Yui Hasegawa, Bunny Shaw (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Jess Park (Manchester United) y Alessia Russo (Arsenal).