El español Roberto Losada, nuevo seleccionador permanente de fútbol de Hong Kong

El director técnico, a sus 49 años, posee una dilatada trayectoria de más de tres lustros estrechamente vinculada al balompié del territorio asiático, y fue presentado oficialmente ante los medios en el Club de fútbol de Hong Kong.

Durante la comparecencia, la cúpula federativa prefirió mantener un perfil prudente y no desveló los detalles relativos a la duración de su contrato o las condiciones económicas, centrando el protagonismo en la continuidad de un proyecto que Losada comenzó a dirigir de forma provisional en diciembre de 2025 tras la salida del australiano Ashley Westwood.

Reconocido durante tres temporadas consecutivas con el galardón al mejor entrenador del circuito local, el técnico gallego tuvo su primer examen de fuego internacional el pasado mes de marzo.

En aquella ocasión, dirigió al equipo en la fase de clasificación para la Copa de Asia de la AFC, cosechando una ajustada derrota por 2-1 ante la selección de India.

Previamente, para asumir el encargo interino con dedicación exclusiva, Losada había abandonado la disciplina del Eastern FC, histórico conjunto al que condujo hacia la gloria conquistando la FA Cup en dos ediciones seguidas, dejando claro su objetivo de construir ahora un plantel "más hambriento y dinámico".

El frenético calendario internacional apenas dejará margen de adaptación para el nuevo preparador, ya que estrenará su condición oficial este mismo viernes bajo los focos del Estadio de Hong Kong, donde sus pupilos disputarán un encuentro amistoso contra Mongolia.

Apenas unos días después, la expedición volará a Phnom Penh para medirse a Camboya el próximo martes, partidos donde Losada buscará refrendar el arraigo que siente por la urbe semiautónoma, recordando que lleva quince años entregándose profesionalmente y sintiéndose "un hongkonés más".

La organización aclaró que el proceso de selección fluyó sin ningún contratiempo y que el retraso respondió únicamente a la estrategia de coordinar el nombramiento del español con la confirmación de los detalles organizativos de la Copa ASEAN de la FIFA, un torneo continental clave que la excolonia británica acogerá el próximo otoño.