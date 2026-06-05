El Inter de Milán recupera a Aleksandar Stankovic del Brujas por 23 millones de euros

"Menuda temporada hemos tenido... Mucha suerte y gracias por todo, Stanko", publicó el Brujas en la red social X, junto a varias fotos del futbolista celebrando el título de liga.

En un comunicado, el club belga confirmó que el jugador "regresa al Inter de Milán, tal y como estaba previsto en el acuerdo de traspaso original", en una operación que la prensa belga cifra en 23 millones de euros.

El campeón de la liga belga agradeció a Stankovic su temporada en el Brujas, donde disputó 55 partidos, marcó 9 goles y dio 5 asistencias. En la Jupiler Pro League jugó 39 encuentros, con 6 goles y 2 asistencias, mientras que en la Liga de Campeones participó en 14 partidos, con 3 goles y 2 asistencias. En la Copa Croky añadió otros 2 encuentros y una asistencia.

"Sus actuaciones no pasaron desapercibidas. Stankovic fue elegido 'Rookie del año' por sus compañeros, entrenadores y dirigentes de clubes en los premios de la Pro League", recordó el Brujas.

Según el diario DH Les Sports, Stankovic ha firmado hasta 2031 con el Inter, equipo en el que ya militó en 2024-2025, aunque estuvo cedido al Lucerne suizo, y en el que su padre se convirtió en una figura.

El diario agregó que el Brujas ha conseguido una plusvalía de 13,5 millones de euros con la venta del jugador.