El presidente de la Federación española: "Hay mucha esperanza y mucha ilusión"

“Ojalá podamos tener esa oportunidad de poder traer un título de campeones del mundo. Es verdad que vamos a ir paso a paso, pero hoy de aquí despega un equipo y la ilusión de un país. Hay mucha esperanza y mucha ilusión puesta en este equipo, ahora son ellos los que no tienen que defraudar a esa ilusión”, comentó el dirigente sobre el torneo que se disputa del 11 de junio al 19 de julio.

Tras despedir a la expedición en el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela tras el amistoso disputado anoche frente a Irak (1-1), el presidente federativo pidió “un voto de confianza” para la vigente campeona de Europa.

“Ellos van muy ilusionados y con muchas ganas de obtener victorias para llegar a lo más alto”, consideró Louzán sobre el equipo de Luis de la Fuente, que competirá en el Grupo H junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí.

No obstante, incidió en la importancia de ser “prudentes” porque, a su juicio, es importante ir viendo la evolución del equipo, aunque la “confianza” y “estabilidad” que le transmite el grupo le hace ser optimista.

“Se dice que España es una de las favoritas y hay confianza en los jugadores para eso, pero vamos a ir partido a partido porque cualquier exceso de confianza no es lo mejor”, avisó.

El dirigente federativo considera que “las altas temperaturas” que se encontrarán en Estados Unidos o las “intensas lluvias” de México son circunstancias que “no deberían preocupar” al equipo nacional.

“Lo importante es que el balón empiece a rodar cuanto antes y que podamos empezar a competir bien porque estos partidos amistosos están bien, pero los jugadores están deseando empezar ya”, expuso Louzán, quien confía en que los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams estén a disposición del seleccionador en el primer partido del Mundial o en el siguiente.

La selección española abandonó Galicia a primera hora de este viernes desde Santiago, con destino Nashville (Estados Unidos), para desplazarse posteriormente a Chattanooga, donde quedará concentrada durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Pasadas las diez y media de la mañana (08.30 GMT) de este viernes partió la delegación española, que encabezada por el presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán, se fotografió a pie de pista con el Airbus A350-Next que la aerolínea Iberia ha personalizado con motivo del Mundial con el logo “Despega un equipo. Vuela un país”.