Jazz, barbacoa y una gran apuesta por el fútbol aguardan en Kansas City durante el Mundial

Aunque técnicamente la mayor parte de Kansas City no se encuentra en Kansas, sino en Misuri, eso no quita para que ambos estados estén completamente volcados en acoger seis partidos de la competición (incluyendo uno de Argentina y otro de Ecuador), cuenta a EFE Chris Gutierrez, presidente del grupo de desarrollo económico KC Smartport y la plataforma de comercio extranjero de la región.

La apuesta por el fútbol e inversiones e infraestructuras relacionadas -Kansas City es, por ejemplo, la primera ciudad del mundo que construyó un estadio exclusivo para deporte de mujeres, el de las KC Current de fútbol femenino- no sólo han sido claves para la disputa de partidos; la región fue elegida por Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia para establecer sus campamentos base durante el Mundial.

El Museo de la Primera Guerra Mundial, coronado por su espectacular torre memorial de la libertad, ofrece un retrato extenso y poliédrico del conflicto y es una de las visitas más recomendadas junto con la recién reformada biblioteca Harry S. Truman o el Museo Nelson Atkins, que cuenta con una de las colecciones de arte chino más grandes de Estados Unidos.

En la ciudad que vio nacer a Charlie Parker no puede faltar una velada de jazz y, aunque los locales donde 'Bird' tocó en vivo en los años treinta ya no existen, hay establecimientos de gran tradición como The Phoenix, The Blue Room o el Green Lady Lounge.

La barbacoa al estilo de Kansas City es absolutamente imprescindible. Las carnes -res, cerdo, pollo, cordero o hasta pescado- se suelen cocinar durante horas, a baja temperatura y a fuego lento, mediante calor indirecto para que el humo de la madera (generalmente nogal americano) impregne el producto y produzca una especie de corteza crujiente alrededor.

Esta manera de consumir las carnes la concibió Henry Perry, un hombre venido de Tennessee que a principios del siglo XX reinterpretó las tradiciones del asado sureño para inventar la barbacoa al estilo Kansas City, que normalmente se consume con una salsa a base de tomate y azúcar.

En ese sentido, una de las especialidades más típicas de la barbacoa de la ciudad son los 'burnt ends' (puntas quemadas), que son trozos cortados, caramelizados y a veces reahumados de un 'brisket' (pecho o aleta) de res.

En la actualidad existen en Kansas City en torno a un centenar de locales que sirven barbacoa típica de la ciudad, algunos con décadas de historia, como Jones, Kurt's, Joe's o Arthur Bryant's, que pertenecía al hombre que heredó los negocios originales de Henry Perry, o Gates & Son's, cofundado por uno de los cocineros originales del inventor de esta técnica culinaria.

Para el Mundial, Kansas City ha dispuesto de un sistema de autobuses llamado KC Connect 26 que ofrecerá -a las personas que obtengan en línea un pase previo- distintos servicios de ida vuelta que conectan el aeropuerto con el centro urbano (servicio gratuito), cuatro puntos de la ciudad con el estadio (15 dólares y sólo disponible para gente con boleto para partido) o entre el FIFA Fan Fest y varias zonas de la región (5 dólares el pase de día, 25 el de una semana).

Además, la ciudad cuenta con un tranvía gratuito que une River Market con la Universidad de Missouri Kansas City, parando en algunos de los puntos más animados de la ciudad como el vecindario de Crossroads, Union Station, o el centro comercial Country Club Plaza.

El FIFA Fan Fest está en el Memorial de la Primera Guerra Mundial, que tiene acceso gratuito con preregistro y también zonas exclusivas de pago y contará con actuaciones de artistas como The Chainsmokers, Flo Rida o el cubano Cimafunk.