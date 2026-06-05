La próxima Serie A arrancará el 23 de agosto con un Inter-Monza y un Roma-Fiorentina

La primera jornada de la temporada 2026/2027, sorteada este viernes, enfrentará al anterior 'subcampeón', el Nápoles, con el Génova; al Roma con la 'Fiore' y al Como 1907 de Cesc Fabregas y Nico Paz contra el Udinese y con la mente en la Liga de Campeones.
El resto de encuentros serán Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Parma-Cagliari, Torino-Milan y Venecia-Lecce.
El campeonato liguero italiano regresará así tras una pausa estiva en la que no han faltado los fichajes y los cambios de entrenadores, como el sonado despido de Massimiliano Allegri del A.C Milan.