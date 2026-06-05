Fútbol Internacional
05 de junio de 2026 a la - 14:30

La próxima Serie A arrancará el 23 de agosto con un Inter-Monza y un Roma-Fiorentina

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Roma, 5 jun (EFE).- La nueva temporada de la Serie A, la Primera División italiana, arrancará el fin de semana del 23 de agosto con el vigente campeón, el Inter de Milan, recibiendo en casa al recién ascendido Monza o con el Roma enfrentándose a la Fiorentina.

Por EFE

La primera jornada de la temporada 2026/2027, sorteada este viernes, enfrentará al anterior 'subcampeón', el Nápoles, con el Génova; al Roma con la 'Fiore' y al Como 1907 de Cesc Fabregas y Nico Paz contra el Udinese y con la mente en la Liga de Campeones.

El resto de encuentros serán Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Parma-Cagliari, Torino-Milan y Venecia-Lecce.

El campeonato liguero italiano regresará así tras una pausa estiva en la que no han faltado los fichajes y los cambios de entrenadores, como el sonado despido de Massimiliano Allegri del A.C Milan.