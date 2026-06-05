Los pinchazos de Francia y España sitúan a Argentina primera

El conjunto que dirige Lionel Scaloni, campeón del mundo en 2022, es primero con 1.874,81 puntos y encabeza la lista por delante de España (1.873,01), que con la igualada ante el cuadro iraquí pierde 3.38, y de Francia (1.869,43), que al caer ante los marfileños también pierde 8.89.

Inglaterra (1.825,97) y Portugal (1.763,83) completan el 'top 5', justo por delante de Brasil (1.762,66) y de Marruecos, que supera a Países Bajos (1.751.10), después de la derrota del cuadro de Ronald Koeman ante Argelia (0-1).

Bélgica (1.739,55) y Alemania (1.731,30) cierran el top diez de una clasificación en la que Colombia sigue decimotercera (1.695,99), México sube al decimocuarto puesto (1.687,48), Uruguay continúa decimoséptima (1.673,07) y Ecuador (1.596,48) baja a la vigésima cuarta plaza.